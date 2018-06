Carnaval 2011: Rio vai barrar blocos comerciais Depois de comemorar o recorde de público da Cordão do Bola Preta, que desfilou com cerca de 2 milhões de foliões no centro do Rio no sábado de carnaval, o prefeito Eduardo Paes reconheceu que o carnaval de rua carioca "está no limite". Paes prometeu regras mais rígidas para o que chamou de blocos comerciais, avisando que vai afastá-los da zona sul da capital fluminense. Na região, a prioridade será para as agremiações tradicionais e a festa espontânea da população do Rio de Janeiro, afirmou.