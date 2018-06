Carnaval 2011: Tijuca nega saída de Paulo Barros O presidente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, disse na Praça da Apoteose, onde serão apuradas hoje as notas do desfile do Grupo Especial, que "por dinheiro ninguém tira o Paulo Barros da Tijuca". Ele afirmou que não tem contrato com o carnavalesco e que ele fica na escola por causa do entrosamento que eles conseguiram.