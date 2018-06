Carnaval 2011: título emociona Roberto Carlos

"Sem dúvida que essa, se não a maior, é uma das maiores consagrações que recebi na vida. E já vivi grandes emoções, mas esta foi realmente uma coisa que eu não encontro a palavra para dizer o que significa para mim", disse Roberto Carlos, em entrevista ao RJ TV, da TV Globo.

Apesar da confiança na vitória, a diretoria da Beija-Flor reforçou a torcida no sambódromo com uma imagem de São Jorge, colocada na mesa ao lado daquela ocupada pelo presidente de honra da escola, Anísio Abraão Davi, que acompanhou a contagem dos pontos com o coreógrafo da comissão de frente, Carlinhos de Jesus, o intérprete Neguinho da Beija-Flor e o menino Thaian Marques, de 11 anos, que, na avenida, representou Roberto Carlos quando criança. "A força da comunidade e o carisma de Roberto Carlos fizeram a diferença nesta vitória. Nós fizemos um desfile para concorrer ao campeonato e felizmente conseguimos", afirmou Neguinho.

O diretor de carnaval, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, quer levar para a Beija-Flor o carnavalesco Renato Lage, do Salgueiro. Alexandre Lousada, carnavalesco da campeã Vai-Vai em São Paulo, deixou a Beija-Flor às vésperas do desfile, depois de meses de desentendimento com o comando da escola.