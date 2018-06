Carnaval começa com 9 mortos no Ceará O carnaval cearense começou violento. Seis pessoas foram assassinadas e três morreram nas estradas ontem. Em Fortaleza, uma pessoa recebeu um tiro no pescoço durante assalto. Em Irauçuba, um homem ao assaltar agricultores morreu ao ser baleado, mas antes matou um dos agricultores. Mais três pessoas morreram vítimas de brigas.