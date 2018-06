Carnaval de Salvador registra primeiro homicídio

Salvador - Um homem de 27 anos é a primeira vítima de homicídio registrada no carnaval de Salvador deste ano. Wellington de Jesus Santos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado, nas proximidades da sede da Associação Cultural Casa D'Itália, imediações do Circuito Osmar (Campo Grande). Ainda não há suspeitos para o crime.

O registro do crime interrompe o otimismo apresentado pela prefeitura, que vinha comemorando a redução de atendimentos médicos causados por agressão, o delito mais frequente na folia de Salvador. De acordo com os dados parciais, na quinta-feira foram registrados 58 casos, contra 123 no mesmo dia do ano passado.

Em 2013, foram registrados três assassinatos no carnaval da cidade. Uma das vítimas morreu durante a festa e outras duas, vítimas de agressões durante a folia, não se recuperaram dos ferimentos e morreram nas semanas seguintes.