Carnaval de São Paulo vende 6.200 ingressos em um dia A organização do Carnaval de São Paulo já comemora. Na quarta-feira, primeiro dia de comercialização de ingressos nos pontos de vendas, foram vendidos 6.200 ingressos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A venda já estava sendo feita pelo site da Ingresso Fácil e por sistema de call center desde o dia 11 de dezembro. Grandes filas chegaram a ser formadas em pontos como o Anhembi, onde fica o Sambódromo, local em que os desfiles serão realizados. Entretanto, a capital paulista, que conta com oito locais de venda, teve o Ginásio do Ibirapuera como principal ponto de venda. Segundo Bruno Balsimelli, da Rede Ingresso Fácil, isto confirma a necessidade do aumento de pontos de venda, para facilitar a compra de ingressos. No total, os ingressos estão sendo vendidos em 21 pontos de venda nas três capitais - São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte -, com horário de funcionamento de segunda a sábado das 11h às 17h. No Anhembi o atendimento acontece também aos domingos, no mesmo horário. O pagamento tanto na internet quando nos pontos de venda pode ser feito com dinheiro e cartão de débito e crédito da Redecard. Os ingressos vão de R$ 40 (arquibancada) a R$ 32 mil (camarote especial para 25 pessoas). Confira o preço dos desfiles ARQUIBANCADA Especial - R$ 40 a R$ 80 Acesso - R$ 20 Campeãs - R$ 20 a R$ 40 CADEIRA DE PISTA INDIVIDUAL Especial - R$ 140 a R$ 280 Acesso - R$ 40 Campeãs - R$ 70 a R$ 140 MESA DE PISTA Especial - R$ 700 a R$ 1.260 Acesso - R$ 200 Campeãs - R$ 450 a R$ 630 CAMAROTE ESPECIAL (10 PESSOAS) Especial - R$ 8.700 a R$ 15 mil Acesso - R$ 1.500 a R$ 2.000 Campeãs - R$ 4.350 a R$ 7.500 CAMAROTE ESPECIAL (25 PESSOAS) Especial - R$ 20 mil a R$ 32 mil Acesso - R$ 3.750 a R$ 5.000 Campeãs - R$ 10 mil a R$ 16 mil