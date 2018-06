Carnaval de SP já tem mais de 40% dos ingressos vendidos

Mais de 40% dos ingressos para os desfiles das escolas de samba de São Paulo já foram vendidos. Ainda há lugar em todos os setores - de A a J - postos à venda pela internet e em vários pontos espalhados pela Grande São Paulo, Rio e Belo Horizonte pela Ingresso Fácil. Veja também: Carnaval 2008: venda de ingressos se intensifica em SP Segundo Fernando Silva, presidente da Ingresso Fácil, a marca de quase 40% dos ingressos vendidos é quase igual a mesma época do ano passado. A diferença este ano é que há mais ingressos vendidos para a sexta-feira e menos para o desfile do Grupo de Acesso. Fernando Silva atribui essa mudança à subida da Gaviões da Fiel para o Grupo Especial no desfile deste ano. Os ingressos estão à venda desde 3 de dezembro pela internet e a expectativa dos organizadores é vender todos os 21 mil lugares para cada noite do desfile. Como no ano passado, a organização do carnaval acredita que a maioria dos ingressos será comprada de última hora. Os ingressos podem ser adquiridos em 10 pontos de venda em São Paulo, além de seis pontos no Rio de Janeiro e cinco em Belo Horizonte. Também é possível comprar pelo telefone (11) 2162-7250 ou pelo site. Os ingressos variam de R$ 40 (arquibancadas dos setores E e F) a R$ 32 mil (camarote para 25 pessoas, setor C). Estudantes, aposentados e professores do ensino público tem direito a meia-entrada.