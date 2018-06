Carnaval de Veneza homenageia a China Diversas celebrações de carnaval acontecem neste fim de semana em várias cidades européias. O destaque fica para Veneza, que já teve a maior festa do mundo. Alguns historiadores acreditam que a tradição surgiu nas orgias realizadas durante o Império Romano. A primeira edição da farra veneziana aconteceu em 1420, para celebrar uma vitória militar. Os derrotados eram satirizados em uma festa popular. Atualmente, o carnaval da cidade é famoso por suas máscaras e elegância e o tema oficial deste ano é a China. Extra-oficialmente, no entanto, a temática é o erotismo e a gastronomia. Estão em cartaz na cidade algumas exibições de arte erótica. Acontece também em Veneza uma competição de degustação de preparo do espaguete entre as cozinhas chinesa e italiana. Outras cidades européias A festa da cidade alemã de Colônia é conhecida como uma das mais alegres. Na Suíça, cerca de 12 mil pessoas foram às ruas de Lucerna participar da abertura oficial do carnaval deste ano.