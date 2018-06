Carnaval inesquecível A. C. Mariz de Oliveira Criminalista "Na década de 60, os carnavais do Clube Internacional de Santos eram os melhores. Eu bebia vermelhinho, uma mistura de gim com groselha, e cheirava lança-perfume, que não era proibido na época. Divertidíssimo. No salão só tinha gente conhecida e bonita. Dançava-se em rodas grandes ao som de músicas antigas como as marchinhas. Numa noite, deixei minha noiva em casa, hoje minha mulher, dizendo que iria dormir, mas fui para o baile. E, quando estava lá com outra garota no salão, fui flagrado por uma amiga em comum, que estudava Direito com a gente na PUC. No dia seguinte, disse que era uma prima. Ela não acreditou e foi conferir com minha tia, que não sabia de nada e me entregou. Quase perdi a noiva."