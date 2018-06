Carnaval será tranqüilo nos aeroportos, diz Infraero O presidente da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzi, afirmou nesta quinta-feira, 31, que o Brasil terá um carnaval sem problemas nos aeroportos. "Tivemos um final de ano tranqüilo, atravessamos bem o natal e o ano novo, tenho certeza de que o carnaval também será tranqüilo", afirmou Gaudenzi, durante vistoria no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Veja também: Infraero usa telefone para orientar passageiros no carnaval "São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife são os principais destinos nessa época do ano e, por isso, recebem um cuidado maior", ressaltou. Questionado sobre as chuvas que podem ameaçar a capital paulista nesse feriado, o presidente da Infraero afirmou que a "chuva sempre atrapalha um pouco e infelizmente ainda não temos controle sobre ela, mas esperamos que a meteorologia contribua". A estimativa da empresa é que apenas na próxima sexta-feira, 1, sejam realizados 600 pousos e decolagens, sendo que a média diária é de 560. Nos seis dias de carnaval, o total de pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas deve ficar em 2.500 mil. Já o total de passageiros deve ser de aproximadamente 170 mil pessoas. Na tarde desta quinta-feira, 31, o presidente da Infraero deve entrar no setor de desembarque do aeroporto de Congonhas para fazer vistorias, parte da Operação Verão 2008