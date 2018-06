Carnavalesco da Viradouro tem ´orgasmo pântricos´ O presidente da Viradouro Marco Lira chegou ao fim do desfile sem poder conter a emoção. E não era para menos. A escola, que apresentou o tema Arquitetando Folias, chegou a área de dispersão sob os gritos de "é campeã". "Estou muito feliz com o resultado. Trabalhamos muito para isso", disse ele, que está há apenas quatro meses no cargo. Já o carnavalesco do Viradouro Vilson Cunha, não se conteve: "Tive orgasmos múltiplos e pântricos". Segundo ele, uma das partes mais difíceis de fazer foi o carro alegórico que retratou as favelas do Rio.