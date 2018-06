Carolina Ferraz se recusa a fazer teste do bafômetro e recebe multa no Rio

RIO - A atriz Carolina Ferraz teve a carteira de motorista apreendida e foi multada após se recusar a fazer o teste do bafômetro durante uma blitz da Operação Lei Seca promovida na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no bairro da zona sul do Rio, na madrugada de quinta-feira.

Ela voltava de uma gravação de novela da TV Globo dirigindo um Chevrolet Captiva quando foi abordada pelos agentes da operação. Carolina foi punida com sete pontos na carteira e recebeu multa de R$ 957,70. Um amigo assumiu a direção de seu carro para levá-lo embora.

Segundo o Departamento de Trânsito do Rio, a atriz acumula 42 pontos na carteira devido a 11 infrações cometidas nos últimos 12 meses, mas 25 pontos estão sendo discutidos por meio de recursos.

A última participação da atriz na TV foi na novela 'O Astro' e as filmagens que ela participava seriam para a nova novela das 9 da TV Globo, que deve se chamar 'Avenida Brasil'.