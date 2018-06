Caron afirma que ''está trabalhando'' O diretor de Infraestrutura Rodoviária do Dnit, Hideraldo Caron, afirmou ontem que continua trabalhando. Questionado sobre a perspectiva de deixar o cargo, durante entrevista à Rádio Gaúcha, ele sugeriu ao jornalista que fizesse a pergunta à presidente Dilma Rousseff. Caron disse ainda que no momento da entrevista estava na sede do Dnit. Sobre as denúncias, foi enfático: "Não há denúncia nenhuma porque não tem denunciante".