Carrapatos transmissores da maculosa infestam parque em Sorocaba O Parque Natural Chico Mendes, uma das áreas verdes mais freqüentadas de Sorocaba, está interditado desde terça-feira devido à infestação pelo carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa. A área, que tem matas, lagos, pistas de caminhada e estrutura para lazer, foi invadida por um bando de capivaras, segundo a prefeitura. Esses animais são hospedeiros de carrapatos. O parque ficará fechado por 120 dias, tempo em que a prefeitura espera encontrar uma solução para o problema. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Milton Palma, a interdição é preventiva. "Não há registro da doença na cidade, mas é uma situação de risco", afirmou. O carrapato da espécie Amblyomma cajennense transmite a bactéria da febre maculosa, que provoca a destruição de pequenos vasos sangüíneos no organismo e pode matar. O município vai pedir ajuda ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para elaborar um plano de manejo dos animais. Segundo pesquisa da Seção de Prevenção e Controle de Zoonoses, o parque Chico Mendes é o único local aberto ao público da cidade onde foi encontrado o carrapato.