Carreata de perueiros segue pela Rodovia dos Bandeirantes O grupo de perueiros que estava concentrado nesta terça-feira à tarde na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB) em Santana, na zona norte de São Paulo, deixaram o local por volta das 18h30 e agora seguem em carreata pela Rodovia dos Bandeirantes. De acordo com a concessionária Autoban, que administra as rodovias Anhangüera e Bandeirantes, cerca de 60 lotações seguem pela pista sentido capital-interior da Bandeirantes, na altura do quilômetro 17, ainda na capital paulista, sem causar problemas ao tráfego. No km 47 da Bandeirantes, os perueiros devem acessar a Rodovia Anhangüera e seguir para Brasília, onde vão pedir trabalho ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Às 18h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 68 quilômetros de lentidão nas principais ruas e avenidas de São Paulo, índice considerado normal para o horário.