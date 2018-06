Carreata reúne 800 perueiros em São Paulo Perueiros realizam esta manhã uma manifestação na zona norte da capital. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), pelo menos 40 peruas estão a caminho da praça Campo de Bagatelle, onde devem se concentrar para depois seguir até o Palácio das Indústrias, sede da Prefeitura de São Paulo. De acordo com a SPTrans, o principal motivo do protesto é a implantação dos Urbaninhos, que concorrem com a categoria.