Carregamento de cocaína aparece boiando em praia de Trinidad e Tobago Aproximadamente US$ 250.000 em cocaína apareceram em uma praia da costa leste de Trinidad e Tobago, informou a polícia local nesta segunda-feira (25). Cada um dos cinco sacos de cocaína encontrados continha onze pacotes menores de cocaína, prosseguiu a polícia. Os sacos - do tamanho de grandes embalagens de ração - apareceram boiando em pontos separados dos 24 quilômetros da praia de Manzanilla. Freqüentadores da praia encontraram os sacos e chamaram a polícia. Autoridades locais estabeleceram bloqueios pela região e interrogaram algumas pessoas, mas não tinham suspeitos. Policiais patrulham as praias para o caso de novos sacos de cocaína aparecerem.