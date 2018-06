Carreta arrasta Corsa e mata motorista Um grave acidente interditou na madrugada de ontem duas faixas da Avenida dos Bandeirantes, próximo da Alameda dos Maracatins, em Moema, zona sul. Por volta das 2h30, um Corsa azul entrou sob uma carreta ao entrar na avenida. O motorista do caminhão, que teria passado no farol vermelho, demorou para perceber o acidente e freou apenas depois de cruzar a Alameda dos Jurupis. O Corsa foi arrastado por 200 metros. O motorista, Eder Miranda da Costa, de 22 anos, único ocupante do carro, morreu no local.