Carreta atinge equipe de resgate de concessionária na Fernão Dias em Minas

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma enfermeira morreu e um médico e um socorrista da concessionária Autopista ficaram gravemente feridos, na noite de segunda-feira,após serem atingidos por uma carreta no momento em que atendiam o ocupante de um veículo capotado, no quilômetro 673,8 da pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias, em Perdões, no centro-sul mineiro, a 215 quilômetros de Belo Horizonte.

A equipe de socorro trabalhava na faixa de rolamento, devidamente bloqueada e sinalizada, num trecho de descida, quando foi surpreendida pela carreta, cujo motorista alegou perda de freio. As quatro vítimas - entre elas o ocupante do veículo capotado - foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Lavras e para o Hospital São Sebastião, de Santo Antonio do Amparo. O caso foi registrado na Delegacia de Campo Belo. A enfermeira foi identificada como Elisângela Aparecida Santos da Silva, de 35 anos.

A rodovia ficou completamente bloqueada por duas horas. À 0h15 desta terça-feira, 30, o tráfego fluía por apenas uma das faixas. O congestionamento era de 11 mil metros. À espera da liberação da rodovia, muitos caminhoneiros resolveram dormir dentro da cabine e tiveram que ser acordados pelos policiais rodoviários. Às 4h30, o tráfego já havia sido normalizado.

Texto atualizado às 4h30