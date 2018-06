Carreta bate em ônibus na BR-116 e três morrem na BA

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas na madrugada desta terça-feira, 7, em uma colisão entre um ônibus e uma carreta na BR-116, no município de Jaguaquara (BA), a 321 quilômetros de Salvador. Outros três caminhões acabaram se envolvendo no acidente levemente, depois de seus condutores não conseguirem frear os veículos em tempo.

De acordo com informações da a Polícia Rodoviária Federal, a carreta, que seguia sentido Salvador, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus, da Viação Novo Horizonte, que ia da capital baiana a Urandi, no sudoeste baiano.

Morreram no local da colisão o motorista da carreta, Godofredo Rodrigues, e um passageiro do ônibus, Delson de Andrade. O condutor do coletivo, Gilson da Silva, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Segundo a PRF, os demais feridos foram levados ao mesmo hospital e não correm risco de morte. A polícia investiga a causa do acidente.