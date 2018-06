Carreta bate, tomba e pega fogo: um ferido Uma carreta carregada com 48 mil metros cúbicos de gás liquefeito de petróleo (GLP) bateu em vários veículos, derrubou postes e tombou na Avenida do Estado com a Engenheiro Tomás Magalhães, na Vila Prudente, zona leste. O acidente ocorreu às 22h30 de anteontem. A cabine pegou fogo e o motorista, com 41% do corpo queimado, foi levado para o HC. Os bombeiros apagaram as chamas e resfriaram o tanque para afastar o risco de uma explosão. A carreta só foi retirada do local nove horas depois.