SÃO PAULO - Uma carreta carregada com cachaça tombou as 9 horas na altura do quilômetro 525 da BR-381, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não houve feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o acidente o veículo pegou fogo e a via ficou totalmente interditada até as 11 horas. Às 11h18, a polícia havia liberado uma faixa em cada sentido.