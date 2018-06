Carreta com frango congelado tomba e bloqueia Avenida Brasil, no Caju, no Rio

SÃO PAULO - A pista central da Avenida Brasil está bloqueada desde as 3h15 desta madrugada de quarta-feira, 15, no sentido centro, sob o viaduto da Linha Vermelha, no bairro do Caju, no Rio, em razão do tombamento de uma carreta do tipo frigorífico.

Parte da carga de 28 toneladas de frango congelado que saiu de Sete Lagoas (MG), se espalho na via. O motorista, de prenome Leandro, de 23 anos, ficou ferido pois não utilizada cinto de segurança. Às 4h30, o congestionamento na região era de mais de três quilômetros e chegava a Manguinhos, próximo da Fiocruz.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que foi montado um desvio no fluxo de veículos, a partir de Manguinhos, para a pista lateral, que também já apresenta retenção. Operadores da CET-Rio estão na região orientando o tráfego.