Carreta com produto tóxico tomba no Rodoanel em SP Uma carreta que transportava formol tombou no Rodoanel Mário Covas, na altura da alça de acesso à Rodovia Castello Branco, sentido interior, na região do município de Osasco, na Grande São Paulo, por volta das 8h30. Um motoqueiro que seguia atrás da carreta não conseguiu frear a tempo e caiu embaixo do veículo. Ele teve ferimentos graves e foi levado pela Polícia Rodoviária até o Hospital Sameb, de Barueri. O motorista do caminhão e o seu ajudante que tiveram ferimentos leves e suspeita de intoxicação foram levados por uma ambulância da empresa Via Oeste até o Hospital Regional de Osasco. Parte da carga tóxica vazou na pista que está totalmente interditada. O Corpo de Bombeiros de Osasco, técnicos da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) e da Defesa Civil foram até o local para conter o vazamento e apurar se o acidente causará danos ao meio ambiente. Conforme o Desenvolvimento Rodoviário SA (Dersa), o veículo permanece no local e a previsão é de que o trânsito seja normalizado apenas à tarde. Desvio Segundo a polícia rodoviária, a opção para os motoristas que pretendem acessar a Rodovia Castello Branco pelo Rodoanel, no sentido Sorocaba, é pegar a alça de acesso no sentido da capital e fazer o retorno para o interior na altura do km 17 da Rodovia Castello Branco.