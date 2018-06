Carreta de combustível explode na Dutra e fere três Um caminhão carregado de combustível explodiu nesta manhã na Via Dutra, depois de colidir com um carro de passeio. O acidente aconteceu às 8h15, no km 152 da rodovia federal, no trecho de São José dos Campos, região do Vale do Paraíba. No choque, o caminhão tombou e a carga, de 30 mil litros de álcool etílico, se espalhou pela pista, provocando a explosão e o incêndio. O fogo se espalhou por uma distância de 300 metros. Apesar da gravidade do acidente, o motorista da carreta, Antonio Aragão Garcia, conseguiu descer do caminhão rapidamente e não se feriu. Três passageiros da Parati tiveram ferimentos leves por causa do impacto, mas não foram atingidos pelo fogo. Trinta homens do Corpo de Bombeiros conseguiram apagar o fogo, cerca de uma hora depois do acidente. O trânsito ficou parcialmente interrompido e houve um congestionamento de quatro quilômetros no sentido SP-Rio, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. As vítimas foram socorridas no Hospital Municipal de São José dos Campos e passam bem.