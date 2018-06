Carreta derruba passarela na Dutra Uma carreta bateu ontem à tarde contra um dos pilares da passarela existente na altura do km 177 da Via Dutra, em Guararema, Vale do Paraíba. Com o choque, parte da passarela desabou, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A concessionária NovaDutra não confirmou se há vítimas. A estrada foi interditada no trecho e não há previsão de liberação. No sentido São Paulo, o desvio é feito por um posto de gasolina. No sentido Rio, pela Rodovia Ayrton Senna.