Carreta gigante atravessará SP no domingo e na 2ª feira Pesando 554 toneladas, com 114 metros de cumprimento, 6,5 metros de largura e 5,7 metros de altura, uma carreta chegará, domingo, à capital paulista e seguirá para a Baixada Santista. A previsão é de que demore todo o domingo e a segunda-feira para atravessar as ruas da cidade, da Via Anhangüera à Rodovia dos Imigrantes. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a carreta só se movimentará no horário das 22 horas às 6 horas da madrugada. O trajeto que a carreta gigante fará no domingo será o seguinte: Ponte Atílio Fontana, Av. Ernesto Gel, entrará na contramão na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, de onde vai para a Av. Gastão Vidigal, Av. Prof. Fonseca Rodrigues, Av. Pedroso de Moraes, Av. Brigadeiro Faria Lima, Av. Presidente Juscelino Kubitschek, depois entra na contramão da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, até a Praça do Cancioneiro, onde ficará estacionada durante o dia. Na segunda-feira, ela segue pela Av. Luis Carlos Berrini, Av. Doutor Chucri Zaidan, Largo Los Andes, Av. Roque Petroni Junior, Av. Vicente Rao, Av. Vereador João de Luca, Av.Cupecê, até a divisa com o município de Diadema. Depois de atravessar Diadema seguira pela Rodovia dos Imigrantes.