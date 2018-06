Carreta invade casa, mata mulher e deixa 4 feridos no ABC Uma carreta desgovernada invadiu uma casa, matou uma pessoa e feriu outras quatro na tarde desta quarta-feira, 24, no município de São Caetano do Sul, no ABC paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Roberto Simonsen e São Paulo, por volta das 14h30. O motorista da carreta perdeu o controle e invadiu uma casa, matando uma mulher que estava dormindo. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro municipal da cidade, mas ainda não havia informações sobre o estado de saúde.