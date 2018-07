Carreta invade cemitério, mata 3 e fere 4 Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas ao serem atropeladas por uma carreta que invadiu o Cemitério Municipal de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu às 9h30 quando o veículo subia uma rua íngreme ao lado do cemitério. A carreta se desprendeu do cavalo mecânico e invadiu o local arrebentando uma cerca de arame farpado. Naquele momento passava um cortejo com 60 pessoas. Um coveiro foi atingido e morreu no local. Um menino de 13 anos que foi atingido e morreu no hospital era neto da mulher de 69 anos que seria sepultada. O caixão com o corpo foi derrubado e está sendo periciado. Também morreu da cidade uma mulher de 40 anos. Um outro coveiro que estava perto do local saltou dentro da cova aberta para escapar da carreta que descia desgovernada. O veículo percorreu cerca de 40 metros até parar numa vala no fundo do cemitério. O motorista foi levado a uma delegacia para depoimentos. A perícia está apurando porque a carreta se soltou. As informações são da Rádio CBN.