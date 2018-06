Carreta que teria provocado acidente no ES tinha 26 multas, diz PRF

VITÓRIA - A carreta envolvida no acidente na BR 101, em Guarapari, no Espírito Santo, que teria causado a morte de 23 pessoas, na última quinta-feira, 22, foi multada 26 vezes pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A informação foi divulgada pelo superintendente da PRF no Estado, Wilys Lyra.

Lyra afirma a existência de vários tipos de multas, como de excesso de velocidade, excesso de peso, equipamentos obrigatórios que não estavam funcionando e até multas aplicadas quando o veículo fugiu de uma fiscalização da polícia.

O advogado Dionisio Balarine Neto, que defende Jacymar Pretti, um dos donos da Jamarle Transportes, alegou desconhecer as multas. "A carreta foi comprada há pouco tempo, em 2014. Se as multas forem verdadeiras, são do dono anterior", disse.

O acidente envolveu um ônibus da viação Águia Branca que seguia de São Paulo para Vitória, duas ambulâncias e uma carreta com uma pedra de granito que pesava 41 toneladas - 11 toneladas a mais do permitido na rodovia, segundo a PRF.