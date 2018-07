Carreta se desgoverna na Marginal Tietê e cai no rio Uma carreta de Itanhandu (MG) que dirigia em alta velocidade pela pista expressa da Marginal Tietê, no sentido da Rodovia Castelo Branco, por volta de 23h00 desta sexta-feira, se desgovernou próximo à Ponte da Freguesia do Ó, na zona oeste da capital paulista, arrancou a proteção central e acabou mergulhando nas águas do rio. Nove carros do Corpo de Bombeiros, entre elas um guincho de grande porte, estão no local e juntamente com um guincho da CET (Companhia de Engenharia de Trânsito) tentam retirar o veículo. A cabine da carreta está totalmente submersa e acredita-se que o motorista e seu ajudante se encontrem presos em seu interior. O tráfego na pista expressa da Marginal está sendo desviado por cinco viaturas da CET e duas do Policiamento de Trânsito. A primeira tentativa de retirada da carreta que estava totalmente submersa não deu certo porque o cabo de aço do guincho rompeu-se. No local está também, com a lateral amassada, o auto Voyage que envolveu-se no acidente. Seus ocupantes afirmam que havia duas pessoas na cabine. Elas ainda não foram encontradas.