Carreta-tanque recheada de cigarro do Paraguai é apreendida na BR-116 no RS

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um total de 250 mil maços de cigarros foi apreendido, por volta das 22 horas de domingo, 23, por policiais rodoviários federais no quilômetro 257 da BR-116, na cidade de Esteio (RS), região metropolitana de Porto Alegre, durante uma ação conjunta com a Receita Federal.

Os agentes rodoviários, ao pararem uma carreta-tanque Mercedes Benz branca, realizaram a inspeção no veículo e verificaram que dentro do tanque havia sido instalado um fundo falso e, nele, foi encontrado o cigarro, vindo do Paraguai. A carga, avaliada em cerca de R$ 500 mil, seria entregue a um atravessador na cidade de Bento Gonçalves (RS).

Segundo ainda os policiais, a carreta não possui queixa de roubo ou furto. O motorista, de aproximadamente 40 anos, disse aos policiais que receberia R$ 7.500,00 para fazer o transporte. O acusado foi encaminhado para a sede da Superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre e autuado em flagrante; já a carreta e a carga de cigarros foram deixados na Receita Federal.