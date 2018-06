Carreta tomba e bloqueia trecho da Régis Bittencourt

O tombamento de uma carreta, ocorrido às 10 horas deste domingo, 14, no quilômetro 551 da pista sentido PR-SP da Régis Bittencourt, causava, às 17 horas, um congestionamento de 7,5 quilômetros na região de Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, próximo da divisa com o Paraná.

Sete horas passadas do acidente, a concessionária Autopista Régis não sabia informar se houve queda de carga na pista nem se há registro de feridos. A informação da concessionária é de que há uma faixa bloqueada.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a carreta transportava madeira e só será retirada da pista após a carga ser transferida para outro veículo.