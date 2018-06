Carreta tomba e causa congestionamento na Via Dutra Uma carreta tombou na rodovia Presidente Dutra por volta das 7h30 desta quinta-feira congestionando as duas pistas na região de Piraí, no Rio, e deixando uma pessoa levemente ferida. O veículo, que transportava biscoitos, tombou no quilômetro 226 da rodovia e por volta das 12 horas, ainda estava na pista, bloqueando uma das faixas de trânsito. Equipes da concessionária que administra a via estão trabalhando no transbordo da carga e para destombar a carreta. O congestionamento é de seis quilômetros no sentido Rio e de três quilômetros no sentido São Paulo. Parte da carga da carreta foi saqueada por moradores da região.