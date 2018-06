Carreta tomba e congestiona pistas da Marginal do Tietê Uma carreta que transportava arroz tombou na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, próximo da Ponte Cruzeiro do Sul, na zona norte de São Paulo. A carga se espalhou pelo asfalto e o motorista, que ficou levemente ferido, já foi socorrido. Por causa do acidente, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou, por volta das 13 horas, dez quilômetros de congestionamento nas vias locais e expressa da Marginal Tietê, desde a altura da Ponte Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte Cruzeiro do Sul. A carreta acidentada ainda não havia sido removida da pista.