Carreta tomba e interdita avenida na zona oeste da capital Um caminhão carregado com placas de compensado tombou por volta das 5h45 desta manhã na altura do nº 7.600 da pista sentido bairro da avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em Vila Mirante, na zona oeste da capital. Apenas uma das duas faixas da pista sentido marginal está liberada para o tráfego. Já é grande o congestionamento na região de Pirituba por causa do bloqueio. O motorista ficou preso nas ferragens e foi levado ao pronto-socorro da região. Toda a carga se espalhou na avenida. Congestionamento Às 10 horas a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)registrou 51 quilômetros de congestionamento nas ruas e avenidas da capital. A média para o período é de 40 quilômetros. No início da manhã, um ônibus quebrado na 9 de Julho também atrapalhou o tráfego na região. Segundo índice registrado pela empresa, às 9 horas havia 90km de lentidão na cidade, muito acima da média para o horário, que é de 57km. O pior trecho de morosidade no momento está na marginal do Pinheiros, na pista expressa que segue em direção a Interlagos. São cerca de seis quilômetros de trânsito lento, que vai da ponte Fepasa até a ponte Eusébio Matoso. Não há registros de acidentes graves.