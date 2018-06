Carreta tomba e interdita Rodovia Castelo Branco em Osasco A Rodovia Castelo Branco apresentava, às 8h45, alguns pontos de lentidão na manhã desta quinta-feira, 8. Os motoristas que se dirigiam ao interior do Estado encontravam congestionamento em dois pontos, na altura da região de Barueri. Um entre os quilômetros 20 e 22, da pista marginal, e entre os quilômetros 23 e 25, da pista expressa. Na direção a São Paulo, a lentidão estava também em Barueri, entre os quilômetros 28 e 25. O acidente envolvendo uma carreta, por volta das 5h30 desta quinta-feira, já não atrapalhava o trânsito no local. A carreta transportando cimento tombou na altura do km 16, em Osasco, na pista com pedágio, no sentido capital. Uma das três faixas de rolamento ficou interditada e chegou a causar congestionamento de 2,5 quilômetros. O veículo permanecia no local e não havia previsão para a retirada, segundo a ViaOeste. Esta matéria foi atualizada às 9h11 para acréscimo de informações.