Carreta tomba sobre carro e deixa quatro feridos em SP Quatro pessoas ficaram feridas após uma carreta transportando um contêiner tombar sobre um veículo na Praça Altemar Dutra, Ipiranga, zona sul de São Paulo, por volta das 18h30 desta sexta-feira, 26. Segundo o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), as vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Pronto-socorro Heliópolis. Por conta do acidente, a alça de acesso da Rodovia Anchieta para a Avenida Tancredo Neves foi bloqueada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 19h30, o congestionamento por conta da interdição ia do local do acidente até a Praça Gaúcho. No mesmo horário, a CET registrava 43 km de lentidão na Capital, bem abaixo a média de 110 km.