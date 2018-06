Carro alegórico entala em viaduto e causa congestionamento Por mais de meia hora, houve congestionamento na Avenida 23 de Maio, pouco antes de 2h30 da madrugada deste sábado, por causa de um carro alegórico que entalou sob o Viaduto General Euclides Figueiredo. Com suas sedes na zona sul da capital duas escolas de samba do grupo de acesso - Flor de Liz e Unidos do Pé Grande - aproveitaram a madrugada para transladar cinco carros alegóricos para o Sambódromo onde desfilarão no domingo dia 18. Um grupo grande de integrantes teve que fazer muito esforço para liberar o carro que ficou preso. Enquanto isso um longa fila de veículo foi se avolumando, uma vez que não há alternativa para desvio naquela via expressa.