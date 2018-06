Carro atinge traseira de caminhão e deixa um morto na Dutra

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e duas sofreram ferimentos moderados, à 0h20 deste sábado, 19, após um Ford EcoSport atingir a traseira de um caminhão na altura do quilômetro 220,5 da pista sentido SP-RJ da Rodovia Presidente Dutra, a 600 metros do acesso às rodovias Ayrton Senna e Hélio Smidt, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

As três vítimas, dois homens e uma mulher, com idades entre 30 e 40 anos, eram todos ocupantes do utilitário esportivo. O caminhão, segundo a Polícia Rodoviária, pertence a uma empresa prestadora de serviços de manutenção da rodovia e estava parado na via - devidamente sinalizada. Não se sabe ainda por que o motorista invadiu a área isolada pela sinalização.

Uma das vítimas do sexo masculino morreu no local. Os dois feridos foram encaminhados pela equipe de resgate da concessionária NovaDutra para o Hospital Geral de Guarulhos (HGG). O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos. Em razão do acidente, a pista teve que ser bloqueada por completo entre a 0h40 e 0h50 para a retirada dos veículos. O congestionamento chegou a 1 quilômetro.