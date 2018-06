Carro atropela jovem e cai no lago do Ibirapuera Um Citröen C3 caiu, ontem à noite, dentro do lago do Parque do Ibirapuera, localizado na zona sul de São Paulo. Uma pessoa ficou ferida. De acordo com a polícia, o motorista que dirigia o Citröen, pela Avenida Pedro Álvares Cabral, teria freado de maneira brusca para não bater em um Volkswagen que estava a sua frente. Ele virou o volante para desviar e pegou uma jovem. A vítima foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital São Paulo.