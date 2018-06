Carro bate em poste na Marginal do Tietê e deixa dois feridos Duas pessoas ficaram feridas após um acidente na Marginal do Tietê, no início da manhã desta terça-feira, 6. O motorista de um veículo perdeu o controle da direção, por volta das 6 horas, e bateu em um poste da pista local, próximo à ponte da Freguesia do Ó, zona norte da cidade. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 7h30 o congestionamento chegava a dois quilômetros, na pista sentido Castelo Branco. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro Vila Penteado. Carga na pista A região da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, próximo à Avenida Salim Farah Maluf, na Vila Prudente, zona leste da capital, estava com trânsito complicado devido a um incidente, por volta das 5 horas. A carga de bobina de aço de cerca de 10 toneladas caiu de uma carreta e ocupou duas faixas de rolamento da pista. De acordo com a CET, havia dois quilômetros de congestionamento na via sentido Bairro.