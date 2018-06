Carro cai em açude e técnicos de TV morrem Dois técnicos da RBS TV morreram afogados dentro de uma picape Ranger que saiu da Estrada do Mar e mergulhou num açude em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na noite de sexta-feira. Luis Alberto Cruz e Vitalino Pandolfo voltavam de Criciúma (SC) para Porto Alegre. O tráfego foi interrompido por 1 hora e meia.