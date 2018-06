Carro cai em cratera aberta pelas chuvas na zona sul da capital paulista

SÃO PAULO - Um carro caiu, na noite da última terça-feira, 21, em uma cratera causada pelas chuvas no cruzamento das ruas Daniel Klein e Gonçalo Fernandes, próximo à Estrada do M' Boi Mirim, na zona sul da capital paulista. O motorista não se feriu no acidente, segundo o Corpo de Bombeiros.

O córrego da Ponte Baixa transbordou com a chuva e inundou ruas da região. Na Luís Aranha de Vasconcelos, na José Barros Magaldi e na Antonio Aranha, a água entrou nas casas, e carros foram arrastados pela correnteza.

Em um condomínio de apartamentos localizado na Rua Amaro Velho, a água do córrego entrou no estacionamento e arrastou automóveis, que ficaram empilhados próximo ao que restou do muro do local.