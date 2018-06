Carro cai em rio e deixa dois mortos em Minas Gerais

Um veículo caiu num rio e deixou dois mortos em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na BR-459, na altura do quilômetro 21,7, no município de Caldas, no interior do Estado. Nesta quinta-feira, 7, familiares dos ocupantes do automóvel Volkswagen Gol entraram em contato com a Polícia Rodoviária Federal, indagando sobre um possível acidente com o carro. Os patrulheiros rodoviários fizeram um rastreamento, mas nada encontraram. Durante a madrugada desta sexta-feira, no entanto, por volta da 1h40, algumas pessoas informaram que teriam visto um veículo embaixo de uma ponte. Os policiais rodoviários federais se dirigiram ao local e acabaram encontrando os dois ocupantes do Gol já sem vida. Eles foram identificados como Benedito Westim Dias, de 78 anos, o motorista do carro, e a passageira Maria José Dias, de 61 anos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Caldas.