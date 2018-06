Carro capota, cai em córrego e mata seis em Pelotas

Seis pessoas morreram e duas ficaram feridas depois que um carro capotou e caiu em um córrego na estrada da Federeca, em Arroio do Padre, no interior de Pelotas, na região sul do Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira, 16. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 8h30, quando o motorista Rafael da Silva Schwonke, de 28 anos, perdeu o controle do Chevette, que era ocupado por oito pessoas, capotou e caiu no córrego. Schwonke, Rodrigo Marques Pins, de 12 anos, Graciane Schilaichi, de 14, Jéssica Nurenberg, de 15, Bruno Rodrigues Rossano, de 20, e Alessandro Oliveira, que não teve a idade confirmada, morreram na hora. Já Ane Caroline Mackdanz e Cristiano Bergmann, que também não tiveram as idades divulgadas, foram encaminhados ao pronto-socorro de Pelotas. Não há informações sobre o estado de saúde deles.