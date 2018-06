Carro capota e cai em vala de obra do Metrô Um carro capotou e foi parar na vala do canteiro de obras da Linha 4-Amarela do Metrô após uma batida, ontem de madrugada, na região do Largo da Batata, Pinheiros, zona oeste de São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, um Fiat Tipo e um Peugeot 206 colidiram no cruzamento da Rua Cardeal Arcoverde com a Avenida Brigadeiro Faria Lima, por volta das 2 horas. Com o impacto, o Peugeot foi arremessado na vala do metrô. Duas mulheres, de 26 e 24 anos - uma delas grávida - foram socorridas no Hospital das Clínicas.