Carro com multas de R$ 3 milhões é apreendido no Paraná

SÃO PAULO - Um veículo com aproximadamente R$ 3 milhões em dívidas foi apreendido pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), em Curitiba, no Paraná, na última segunda-feira, durante operação para apreender veículos com grandes débitos. O automóvel Volkswagen/Saveiro de cor cinza, modelo 1994, tem R$ 2.831.389,27 em multas. O débito é considerado o maior do Estado. A maioria das multas se referia a estacionamento irregular, excesso de velocidade e pela não identificação do condutor. De acordo com a polícia, o veículo era monitorado desde o início da operação, em dezembro de 2010, pelo Serviço de Inteligência da PM.

O automóvel não registrou muitas passagens por radares, sendo que neste ano passou apenas seis vezes em algum (em janeiro, março, abril, maio, julho e agosto). Por meio dos radares, os policiais militares verificaram que o carro circulava muito pela Região Metropolitana de Curitiba.

A equipe do Serviço de Inteligência estava nas proximidades da Rua Estados Unidos, no bairro Bacacheri, quando conseguiu localizar o veículo, estacionado na Rua Valparaíso. O carro está registrado em nome de uma empresa de locação de veículos, já extinta.