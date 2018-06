Carro com R$ 132 mil em multas é apreendido em Curitiba

SÃO PAULO - Policiais militares apreenderam um veículo com quase R$ 132 mil em multas, nesta segunda-feira, 15, em Curitiba, Paraná. A apreensão do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) faz parte da "Operação Centavos", que visa tirar das ruas carros com grandes débitos.

O veículo Gol, ano 97, de cor cinza e placas da cidade de Curitiba apresentava exatamente R$ 131.855 mil em débitos. Os IPVA dos anos 2008, 2009 e 2010 estavam vencidos, além de várias multas acumuladas.

O automóvel estava estacionado na Rua Eduardo Geronasso, bairro Bacacheri. O proprietário não foi encontrado no local. A "Operação Centavos" é realizada pelo BPTran nas ruas de Curitiba e região metropolitana. O carro apreendido foi encaminhado ao pátio do Detran.

Na semana passada, um veículo com aproximadamente R$ 3 milhões em dívidas foi apreendido pelo BPTran também em Curitiba. O automóvel Volkswagen/Saveiro de cor cinza, modelo 1994, tem R$ 2.831.389,27 em multas. O débito é considerado o maior do Estado.