Carro com vítimas de seqüestro cai em rio A Polícia Militar prendeu ontem os irmãos Alexandre e Cícero Martins, em Guaianases, zona leste, depois do seqüestro de Eduardo Festa, de 39 anos, e da filha Júlia, de 1. Na fuga, o carro com as vítimas caiu num córrego. O pai resgatou a menina, que estava numa cadeira de bebê. Os irmãos ainda invadiram uma casa antes de se entregar.